Родители макеевских школьников пожалуются в Европейский суд

В Макеевке Донецкой области родители учеников трех закрывающихся школ (№№ 3; 100 и 27) для защиты своих прав и прав своих детей намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в их Обращении к общественности.

По словам родителей, это обращение - их «последний крик о помощи». Они напомнили, что городские и областные власти, а также депутаты разных уровней от тех избирательных округов, где находятся ликвидируемые школы, не дали на их обращения «ни одного ответа».

«При этом депутаты горсовета даже отсутствовали на сессии Макеевского городского совета 15 апреля 2011 г., когда принималось решение о ликвидации наших школ с украинским языком обучения. Мэр Макеевки и его команда, а также председатель Донецкой областной госадминистрации, к которым мы не однократно обращались на протяжении двух месяцев с протестом против ликвидации наших школ, нас не услышали», - посетовали родители.

Они также напомнили, что ни прокурор Макеевки, ни прокурор Донецкой области, которых они просили провести с участием родителей учеников полную, всестороннюю, объективную проверку соответствия принятого решения о закрытии школ нормам действующего законодательства, «ограничились отписками».

Кроме того, авторы обращения сказали, что и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, к которому они обращались, «не услышал» их.

Родители сообщили, что у них «еще есть маленькая надежда на восстановление справедливости с помощью суда». Так, уже состоялись два заседания Центрально-городского суда Макеевки по их иску против решения Макеевского горсовета о незаконном закрытии учебных заведений. Но, по словам родителей, суд уже трижды отказывает им в обеспечении иска, то есть, приостановлении решения горсовета о закрытии школ до вынесения окончательного вердикта суда.

«Если в нашем суде нам не помогут - нам ничего не остается, как обратиться в Европейский суд», - заявили в своем обращении отчаявшиеся родители.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».