Организованная украинцами группа хакеров «наказала» банки на $72 млн.

СБУ совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Франции, Германии, Кипра и Латвии прекратила противоправную деятельность международной преступной группировки хакеров, организованной гражданами Украины под прикрытием легальной коммерческой структуры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, по их данным, используя специализированный компьютерный вирус Conficer, хакеры получали доступ к счетам в иностранных банковских учреждениях разных стран, снимали с них деньги и переводили в наличные.

Полученные таким способом деньги легализировались путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

По предварительным оценкам, вследствие такой противоправной деятельности клиентам банковских учреждений причинен ущерб на сумму более 72 млн. долл.

Как рассказал сегодня на брифинге начальник Управления контрразведывательного обеспечения информационной безопасности государства СБУ Виталий ХЛЕВИЦКИЙ, в Украине допрошены 16 участников международной группировки, в том числе организаторы и координаторы.

Он отметил, что организаторам группировки хакеров от 26 до 33 лет, они все с очень хорошим образованием в сфере информационных технологий.

В настоящее время никто еще не задержан, поскольку вопрос о возбуждении уголовного дела только решается, сказал В.ХЛЕВИЦКИЙ.

Что касается потерпевших, то среди них украинцев нет, "они все находятся в США и других странах".

По словам В.ХЛЕВИЦКОГО, 21 июня в нескольких странах мира было проведено более 30-ти обысков, в Украине - 19. Иностранные спецслужбы изъяли около 30 серверов, правоохранители Латвии задержали 2-х человек. Арест наложен на более чем 40 счетов банковских учреждений Латвии и Кипра. Во время обысков, которые проводили сотрудники СБУ, изъято более 74 единиц компьютерной техники, около 300 единиц носителей электронной информации.

"По предварительной оценке изъятой компьютерной техники на предмет хранения в ней информации, которая подтверждает противоправную деятельность установленных лиц, установлено, что программное обеспечение, которое было создано или модифицировано, а потом использовано членами группировки, относится к вредному программному обеспечению", - сказал В.ХЛЕВИЦКИЙ.

Он пояснил, что злоумышленники запускали вирус, поражающий компьютерную технику и предлагали антивирусную программу, в которой содержался еще один вирус, который, в свою очередь, позволял получать данные о платежных банковских карточках людей.

"Это первая такого масштаба операция в сфере борьбы с киберпреступностью", - подчеркнул начальник управления.

Он не исключил, что сумма причиненного вреда может быть больше, чем 72 млн. долл., и возможно, эти люди осуществляли свою противоправную деятельность и раньше.

Как рассказал старший специальный агент ФБР США Норман САНДЕРС, ФБР расследовало это дело в течении 3-х лет. Обмениваясь информацией с СБУ, стало понятно, что спецслужбы обеих стран расследуют преступные действия одних и тех же лиц.

"Без поддержки СБУ не получилось бы проведение этой спецоперации", - сказал Н.САНДЕРС.

По словам и.о. руководителя представительства ФБР США в Украине Бренда СМИТА, киберпреступностью может быть охвачен весь мир, и нельзя говорить, что Украина является одной из стран, в которой хакерство наиболее распространено.

Он подчеркнул, что аналогичные преступления совершаются по всему миру.

По его словам, специалисты ФБР непосредственно принимали участие в действиях, которые проводились на территории Украины.

По словам В.ХЛЕВИЦКОГО, за такие действия украинским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет. Американское законодательство предусматривает более жесткие санкции, вплоть до пожизненного заключения.