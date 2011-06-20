В киевском «Метрограде» напомнили Целовальнику о частной собственности

В Киевском торгово-выставочном комплексе (ТВК) «Метроград» называют гипотетическими идеи главного архитектора Киева Сергея ЦЕЛОВАЛЬНИКА о строительстве подземной развязки на месте торгового центра.

Об этом говорится в комментарии управляющей компании ООО «УИФК» (управляющей компании ТВК «Метроград»), переданном УНИАН.

«Высказывание г-на Целовальника на сегодняшний день можно охарактеризовать как гипотетический план развития инфраструктуры города», - отметила директор управляющей компании ООО «Украинская инновационно-финансовая компания» Ирина КОБЗАР.

Она предполагает, что это лишь одна из многочисленных идей, для осуществления которой, необходимо выполнить огромное количество мероприятий, получить большое количество согласований, найти и привлечь инвесторов, разрешить большое количество вопросов, связанных с компенсацией убытков лицам, интересы которых будут ущемлены, или права которых будут нарушены.

«Таким образом, мы воспринимаем столь амбициозные планы, в первую очередь, как планы гипотетические. Мы являемся легитимными собственниками площадей подземного ТВК и на сегодняшний день со стороны городских властей к нам не поступало абсолютно никаких предложений».

И.КОБЗАР отметила, что компания приветствует и поддерживает идеи улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, «обязательно учитывая при этом, что частная собственность является неприкосновенной и ее защита предусмотрена Конституцией Украины».

«Органы власти в своих действиях должны руководствоваться исключительно законом, а также обязаны комплексно подходить к вопросам такого порядка, не допуская каких-либо даже малейших нарушений прав частной собственности и интересов общины города», - говорится в комментарии ООО «УИФК».

Как сообщалось в СМИ, в июне главный архитектор Киева С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, говоря о проекте реконструкции Европейской площади в Киеве, отметил: «Проект Европейской также хорош. Он подразумевает строительство четырех уровней под землей от Майдана до Европейской: паркинг, торговый центр. Улучшится транспортная развязка на самой площади. Оставлять так, как есть, нельзя. Там сейчас большие пробки. Но нужен инвестор. Хотелось бы реализовать идею развязки на Бессарабке — машины будут перед ней уходить под землю и выезжать на отметке пл. Л. Толстого. «Метроград» для этого придется убирать. Второй уровень — нынешний. Третий — эстакада с бул. Шевченко к ул. Бассейной, с выходом к бул. Л. Украинки. Это позволит как-то рассредоточить транспортные потоки».

Справка УНИАН. Подземный ТВК «Метроград» был открыт в Киеве в 2001 году. Его площадь составляет 25 тыс. кв. м, количество магазинов в составе ТВК - 393.

ООО «Украинская инновационно-финансовая компания» (Киев) управляет ТВК «Метроград»и ТРЦ «Метрополис» в Киеве.