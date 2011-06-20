Президент ОАК: Украине и России нужна тесная кооперация в авиастроении

Президент «Объеденной авиастроительной корпорации» («ОАК») Михаил ПОГОСЯН считает, что Украине и РФ предстоит пройти путь для более тесной кооперации в авиастроении.

Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Говоря о доверии, я думаю, что нам предстоит путь более тесной кооперации между российской и украинской промышленностью в области авиастроения», - сказал М.ПОГОСЯН.

По его словам, на сегодняшний день стороны больше сотрудничают по отдельным проектам.

«Мое желание двигаться к созданию совместной структуры, которая была бы нацелена как минимум на глобальное сотрудничество в области транспортной авиации и широкое увеличение украинской промышленности в области гражданской авиационной техники. Желание наших украинских коллег, пока, на сегодняшний день больше соответствует сотрудничеству по отдельным проектам», - сказал он.

М.ПОГОСЯН надеется, что сотрудничество с Украиной имеет хорошие перспективы.

«Я являюсь сторонником этой работы. Доверие складывается из конкретных успехов. Не думаю, что при производстве единичных образцов техники можно создать необходимый климат для дальнейшего движения вперед», - сказал он.

Президент ОАК подчеркнул, что надо выходить на серийное производство и это будет залогом успеха.