В Черкасской области произошел взрыв на АЗС

В городе Смела Черкасской области 18 июня на улице 60 лет СССР произошел взрыв в бытовом помещении АЗС.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, по словам дежурных операторов, которые в это время находились рядом с кассой, внутри бытового помещения произошел глухой хлопок, в то же время взрывная волна разрушила одну стену из гипсокартона и стеклянные входные двери. После сообщения в службі экстренного реагирования, на место прибыли оперативные группы спасателей и милиции. По предварительным данным, взорвался без последующего горения электрический водонагреватель, который эксплуатировался с нарушением правил.

В момент взрыва на АЗС кроме дежурных никого не было. Жертв и пострадавших нет. Материальные убытки подсчитываются. На месте работают оперативные группы управлений МЧС и МВД.