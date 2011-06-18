В Киеве установят памятник гетману Орлику

В Киеве установят памятник гетману Пилипу Орлику.

Как сообщается на Правительственном портале, средства на сооружение этого памятника будут выделены из государственного бюджета. Соответствующее постановление правительство одобрило на своем заседании 9 июня 2011 года.

Памятник гетману планируется установить в рамках мероприятий по празднованию 295-й и подготовке к празднованию 300-й годовщины принятия Конституции гетмана Пилипа Орлика.

*** Пилип Орлик (1672 - 1742 гг.) – гетман Украины (в изгнании) в 1710-1742 годах. Известен в первую очередь как автор первой украинской Конституции "Пакты и конституции законов и вольностей Войска Запорожского...", которая регламентировала основные вопросы государственного строительства в Украине в начале XVIII в.

Ею он обязывался ограничить гетманские прерогативы, уменьшить социальную эксплуатацию, сохранить особый статус запорожцев и бороться за политическое и церковное отделение Украины от России в случае, если он получит власть в Украине.