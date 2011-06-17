Вор ограбил ювелирный магазин - и выбросил награбленое золото

Вчера вечером в Конотопе Сумской области неизвестный совершил ограбление магазина ювелирных изделий.

Как сообщила УНИАН сотрудник Сектора связей с общественностью Конотопского городского отдела УМВД Украины в Сумской области Татьяна КУШНЕРОВА, около 18.00 злоумышленник зашел в магазин, несколько минут рассматривал изделия из золота, потом вышел, но через несколько минут вернулся. Грабитель попросил показать ему одно из обручальных колец, достал предмет, похожий на пистолет и, угрожая им, выхватил лоток с золотыми изделиями и скрылся. По дороге, увидев, что его преследует милиция, выбросил похищенное.