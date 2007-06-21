”Год украинской книги в Украине: шаг вперед или два назад?” Пресс-конференция в УНИАН

22 июня в 9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей на тему: “Год украинской книги в Украине: шаг вперед или два назад?”. Участники: президенты Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина, ОГО «Форум издателей» (г. Львов) Александра Коваль, генеральный директор ЗАО «Алатон» Владимир Пономаренко. Вопросы: Почему в Год украинской книги вместо слов «Добро пожаловать!» издательство и книгораспространители все чаще слышат: «С вещами на выход»? В состоянии ли государство в лице главных должностных лиц, как в центре, так и на местах, думать о чем-то более высоком, чем депутатские и правительственные кресла? Являются ли культурное пространство и культурно-историческое наследие Украины в целом и ее столицы в частности предметом заботы власти? и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.