”Черный” риэлтор из Киева сядет на 10 лет за попытку убийства

Суд осудил к 10 годам лишения свободы киевского риелтера, которая пыталась завладеть жильем гражданина путем его убийства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил сотрудник подразделения Главного управления «К» по борьбе с организованной преступностью СБУ Анатолий ЗЕМЦОВ.

По его словам, жительница Киева Маргарита КАШУБА (в 1967 г. р.), которая работала риелтером, узнав о том, что один из киевлян получил в наследство квартиру по ул. Саксаганского в центре Киева, войдя в доверие к этому гражданину и подделав документы, завладела ею, а затем решила мошенническим путем завладеть второй квартирой этого же лица.

По словам А.ЗЕМЦОВА, она решила получить жилье мужчины путем лишения его жизни. Для этого через одну из фирм пыталась получить ядовитое вещество – цианид. Получив соответствующую оперативную информацию, сотрудники СБУ задержали ее во время приобретения яда.

У мошенницы, кроме этого, были изъяты другие предметы и документы, которые служили доказательствами в уголовном судопроизводстве.

В настоящее время, в отдельное производство выделено уголовное дело, возбужденное в отношении других лиц, которые были причастны к незаконной квартирной сделке.