Горящие склады под Киевом оказались пустыми
Бытовой техники мчсники не нашли
На складах компании «Технополис» в Броварах Киевской области, охваченных пожаром, бытовой техники не было.
Эту информацию УНИАН уточнили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.
В частности, как сказал собеседник агентства, складское помещение размерами 250 х 108 м было пустым, то есть бытовой техники в нем не было, поскольку из-за строительных работ еще не было сдано в эксплуатацию.
В здании осуществлялись строительные работы, в частности, отделка внутренних и внешних конструкций.
В МЧС также проинформировали, что пожарные подразделения в 17.00 уже локализовали пожар.
Как сообщал УНИАН, пожар на складах с бытовой техникой в Броварах вспыхнул сегодня после обеда.
Площадь пожара составила 27 тысяч квадратных метров. На месте работает 20 единиц пожарной техники.
Причины пожара пока неизвестны, пострадавших нет.