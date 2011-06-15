Горящие склады под Киевом оказались пустыми

На складах компании «Технополис» в Броварах Киевской области, охваченных пожаром, бытовой техники не было.

Эту информацию УНИАН уточнили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, как сказал собеседник агентства, складское помещение размерами 250 х 108 м было пустым, то есть бытовой техники в нем не было, поскольку из-за строительных работ еще не было сдано в эксплуатацию.

В здании осуществлялись строительные работы, в частности, отделка внутренних и внешних конструкций.

В МЧС также проинформировали, что пожарные подразделения в 17.00 уже локализовали пожар.

Как сообщал УНИАН, пожар на складах с бытовой техникой в Броварах вспыхнул сегодня после обеда.

Площадь пожара составила 27 тысяч квадратных метров. На месте работает 20 единиц пожарной техники.

Причины пожара пока неизвестны, пострадавших нет.