В Сумской области задержанный откусил ухо следователю

В Сумской области правонарушитель во время задержания откусил милиционеру ухо.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Сумской области.

Инцидент произошел в поселке Недригайлов во время доставки задержанного мужчины в местный райотдел милиции. В автомобиле он неожиданно набросился на следователя, находившегося на переднем сидении, схватил его за шею и укусил за левое ухо.

Старший лейтенант милиции, как записано в медицинском заключении, "получил телесные повреждения в виде рваной раны левой ушной раковины с наличием части ее свободного фрагмента".

Прокуратурой Недригайловского района по этому факту возбуждено уголовное дело.