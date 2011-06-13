Конкурс «Мисс Донбасс Open 2011» выиграла студентка из Одессы (фото)

Победительницей конкурса «Мисс Донбасс Open 2011» стала 19-летняя студентка Татьяна ГРАБОВИЧ из города Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, накануне поздно вечером в Донецке в парковой зоне стадиона «Донбасс Арена» завершился конкурс красоты «Мисс Донбасс Open 2011», и жюри объявило победительницу среди 24 девушек, приехавших из разных регионов Украины для участия в борьбе за корону первой красавицы.

Победительница Т.ГРАБОВИЧ получила переходящую золотую диадему, украшенную бриллиантами, изумрудами, сапфирами и александритами, а также главный приз конкурса - ключи от автомобиля «Hyundai I20», украшенного эксклюзивной аэрографией.

Титул вице-мисс получили четыре девушки - Анастасия БОЖКОВА, представляющая Крым, Наталья КОЛЕСНИКОВА из Харьков, Ольга ПОЗИГУН из Днепропетровска и Татьяна ПРОКОПЧУК из Киева.

Специально для конкурса в парковой зоне стадиона «Донбасс Арена» был возведен оригинальный комплекс из двух изящных белых тентов с партерами для гостей, комфортными диванами для жюри и двухуровневая сцена.

В этом году конкурс красоты в Донецке прошел под девизом «Красота всегда в моде».

Фото с сайта Новости Харькова