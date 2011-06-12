Киевского чиновника поймали на вымогательстве взятки

В Киевской области милиция задержали чиновника, который вымогал почти 20 тыс. долларов взятки за выдачу государственных актов на земельные участки тринадцати гражданам в Бородянском районе.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, вместе с должностным лицом задержан посредник, который передал ему деньги.

По данному факту прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело в отношении задержанных граждан по ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Должностного лица взято под стражу, его сообщник находится на подписке о невыезде.