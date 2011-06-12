Маршрутка врезалась в троллейбус: пострадали 8 человек

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда в результате столкновения маршрутного автобуса «Богдан» и троллейбуса ЮМЗ-Т1 пострадали 8 человек.

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, 35-летний водитель автобуса не удержал безопасной дистанции движения и совершил наезд на троллейбус, который стоял по техническим причинам (упала штанга напряжения) впереди в попутном направлении.

На момент столкновения в «Богдане» находилось около 30 пассажиров, в салоне троллейбуса - около 15 пассажиров.

В результате ДТП в больнице преимущественно с ушибами доставлены 8 пассажиров автобуса.