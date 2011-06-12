Бригинец: сгоревший в центре Киева дом - уникальное здание

В ночь на 11 июня в центре Киева рядом с отелем Hyatt сгорел 5-этажный нежилой дом, которому 105 лет, и он является историческим памятником архитектуры.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГУ МЧС в Киеве Александр ХОРУНЖИЙ, пострадавших нет.

Пожар удалось потушить около 2:45. В результате полностью уничтожены деревянные перекрытия здания, сообщила пресс-служба главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

По словам депутата, дом по улице Аллы Тарасовой, 4 - памятник архитектуры, 105-летнее дсооружение в стиле модерн.

"Утверждать, что это умышленное уничтожение памятника архитектуры юридически нет оснований, но обращает на себя внимание, что, как и всегда в Киеве, уничтожение здания произошло в выходные дни, когда киевляне заняты празднованием Троицы и новость о пожаре менее актуализирована", - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат сообщил, что здание находится в частной собственности, является вновь открывшейся достопримечательностью, о чем есть соответствующие документы КГГА.

"Насколько мне известно, в этом доме всегда была охрана, поэтому вряд ли можно говорить о том, что дом подожгли некие бомжи. В доме не было жителей, а это значит, что о неисправной проводки говорить нельзя. Следствие установит причину возгорания, но очень уж все вписывается в традиционный "праздничный" механизм уничтожения исторических сооружений в Киеве ", - предполагает А.БРИГИНЕЦ.

В то же время, как сообщили в столичном главке милиции, правоохранители и работники других оперативных служб, прибывших на место происшествия, предложили администратору гостиницы Hyatt эвакуировать жителей отеля. Однако на это получили отрицательный ответ.

В связи с этим сотрудники милиции были вынуждены на всякий случай для возможной эвакуации людей выставить охрану на каждом этаже гостиницы, включая сотрудников МВД «Беркут ».

Впрочем, как отметили в милицейском главке, принятые меры не понадобились. По факту пожара проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств возгорания в соседнем доме.