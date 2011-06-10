В Николаевской области повалило деревья и посрывало крыши

В двух районах Николаевской области из-за непогоды обесточены 15 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Николаевской области, вечером 9 июня, примерно с 17.30 до 23.00 на территории Кривоозерского и Первомайского районов прошли сильные ливни с грозами, отмечено резкое усиление ветра.

Интенсивным поверхностным стоком воды частично были повреждены сельхозугодия частного сектора в селах Большая Мечетня и Терноватое Кривоозерского района. В селе Терноватое ливнем и сильным ветром повалены деревья, на территории трех частных домовладений с хозяйственных зданий частично сорваны крыши. Повреждено асфальтовое покрытие 1,5 км дороги местного значения по улице 1-го Мая в селе Большая Мечетня.

В Кривоозерском районе от электроснабжения отключено 5 фидеров, 71 трансформаторная подстанция, 7 населенных пунктов, в Первомайском районе - 5 фидеров, 59 трансформаторных подстанций, 8 населенных пунктов. Кроме того, без телефонной связи остались 5 населенных пунктов в Первомайском и 9 - в Кривоозерском районах.

С часу ночи 10 июня в районах работает мобильная оперативная группа УМЧС Украины в Николаевской области. К ликвидации последствий стихии от управления привлечены 8 единиц техники и 26 сотрудников.

В настоящее время размер материального ущерба, причиненного стихией, устанавливается.