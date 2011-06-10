Коломойский и Боголюбов уменьшили свои доли в Приватбанке

Основные акционеры «ПриватБанка» (г. Днепропетровск) - Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ - уменьшили свое прямое участие в уставном капитале банка.

Согласно сообщению, переданному агентству УНИАН, пакеты акций банка, принадлежащие двум физическим лицам, сократились до 45,069997% уставного капитала и 44,999998% соответственно. При этом, на 1 апреля т.г. И.КОЛОМОЙСКИЙ владел 49,154% уставного капитала банка, а Г.БОГОЛЮБОВ - 49,027%.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. акционеры «ПриватБанка» решили увеличить уставный капитал за счет реинвестиции дивидендов на 1,3 млрд. грн. - до 10,16 млрд. грн.

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.