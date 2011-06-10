Воры в поисках ценностей срывали полы, кафель и цветы в горшках

В Житомирской области задержана группа квартирных воров, ограбивших граждан на 2,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель начальника УМВД – начальник УБОП УМВД в Житомирской области Игорь САВЧЕНКО.

По его словам, в преступную группу входили четыре человека.

И.САВЧЕНКО заявил, что грабители "действовали с особой дерзостью». «На протяжении незначительного времени переворачивали дом или квартиру буквально вверх дном. В отдельных случаях больше вреда и убытков было нанесено их вандальными действиями, чем похищением ценностей. Воры срывали полы, ламинат, кафель, даже бетон под ним. Они также тщательным образом обследовали вентиляционные пути. Даже все комнатные растения, которые были в жилище, вырывали из горшков, чтобы проверить, не спрятаны ли внутри ценности", - рассказал он.

В настоящее время установлено основное место хранения украденных вещей – гараж в одном из кооперативов областного центра.

Там милиционеры нашли не только часть награбленного, но и фомки, отмычки, специальные клещи, набор слесарных и столярных инструментов и др. – все, чем пользовались воры для проникновения в жилище.

По предварительным данным, преступная группа действовала около полугода. По установленным на данное время фактам совершения подозреваемыми краж, сумма нанесенных житомирянам убытков уже составила около 2,5 млн. грн.

Продолжаются проверки причастности задержанных к другим подобным преступлениям не только на территории Житомирской области, но и в соседних областей.