У Табачника запретили работникам вузов ездить на конференции и семинары

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины приказало прекратить участие представителей образовательной сферы в семинарах, конференциях и других общественных мероприятиях с целью экономии бюджетных средств.

Об этом говорится в письме министерства от 31 мая 2011 г., текст которого имеет УНИАН, адресованном руководителям высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений, научных учреждений, которые финансируются ведомством.

“Обращаю внимание распорядителей средств на необходимость соблюдения принципа программно-целевого метода планирования и расходования бюджетных средств. С целью их эффективного, результативного и целевого использования прекратить участие в проведении семинаров, конференций и других общественных мероприятий за счет средств государственного бюджета”, - говорится в письме, подписанном заместителем министра образования Петром КУЛИКОВЫМ.