Система APIS находит футбольных хулиганов еще в аэропорту

Пропускная способность международного аэропорта «Харьков» отвечает евростандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове после официального тестирования пропускной способности аэропорта сообщил журналистам директор Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, впервые в Украине в аэропорту «Харьков» была протестирована система передачи данных APIS (Advance Passenger Information System), которая в разы позволяет ускорить прохождение пассажирами таможенного контроля.

«Сейчас проходит тестирование Харьковского аэропорта, и мы уже получили первые положительные результаты, которые базируются на том, что очень успешно работает пограничная полиция, пограничники. Сейчас время оформления одного человека составляет ориентировочно 20-30 секунд. Это стало возможным благодаря внедрению, виртуальному пока еще внедрению, системы APIS, которая позволяет получать данные о пассажирах еще до их прибытия в пункт назначения», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он отметил, что в Харьковском аэропорту успешно использован опыт проведения нынешнего финального матча Лиги чемпионов в Дублине.

По словам вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА, который также присутствовал на официальном тестировании аэропорта, система APIS, кроме сокращения времени на оформление пассажира, поможет выявлять футбольных хулиганов.

«Во всех аэропортах будет стоять такая система, и в момент посадки самолета на украинской границе уже будет видно, кто этот человек. Это не только в плане сокращения времени, но и в плане безопасности. Есть списки болельщиков, которые отмечаются, мягко говоря, неадекватным поведением, поэтому украинская граница и милиция будут видеть это заблаговременно», - сказал он.