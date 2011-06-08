В Донецкой области зарегистрированы уже 16 случаев холеры

В Донецкой области зарегистрировано уже 16 случаев заболевания холерой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще один случай заболевания холерой зарегистрирован в поселке Калинино Волновахского района Донецкой области.

Таким образом, общее количество больных холерой - 16. Из них - 15 в Мариуполе и 6 случаев вибриононосительства такого же возбудителя у клинически здоровых лиц.

Состояние здоровья больных стабильно.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекаются силы Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, санитарно-эпидемиологических служб, Мариупольской и Ялтинской пограничной застав, Мариупольского горисполкома, Мариупольского и Запорожского рыбнадзора.