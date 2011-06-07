В Киеве отметят 120-летие со дня рождения основателя ОУН Коновальца

В Киеве почтят память основателя корпуса Сечевых стрелков в армии Украинской Народной Республики, Организации украинских националистов полковника Евгения Коновальца.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, торжественная академия начнется в пятницу, 10 июня, в 18.00 в доме Украинского Центрального Совета (Дом учителя, улица Владимирская, 57).

В рамках празднования можно будет осмотреть выставку о жизни и борьбе полковника, о Сечевых стрелках, Украинской военной организации, Конгрессе украинских националистов 1929 года, Организации украинских националистов. Также общество «Мемориал» имени Василя Стуса подготовило выставку «Народная война» о сопротивлении большевистским оккупантам в 1917-1932 годах.

Вниманию зрителей будет представлена литературно-музыкальная композиция о Е.Коновальце, прозвучат песни и будут прочитаны редкие тексты.

Организует мероприятия Юбилейный комитет по празднованию Года Евгения Коновальца.

Е.Коновалец родился 14 июня 1891 года в с.Зашкив на Львовщине. Он создал одну из наиболее боеспособных военных единиц армии УНР – формирование Сечевых стрелков (1918-1920), был начальным комендантом УВО (подпольной украинской организации 20-х годов, которая боролось против польской оккупации), основателем и первым председателем провода ОУН. 23 мая 1938 года Е.Коновальца убил агент НКВД в нидерландском городе Роттердам.