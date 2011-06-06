Янукович, Медведев и Кирилл приветствуют фестиваль в Крыму

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ направили приветствия участникам V международного фестиваля «Великое русское слово», который открылся сегодня в Крыму.

«В свете позитивных перемен, происходящих в российско-украинских отношениях, фестиваль призван способствовать дальнейшему развитию нашего сотрудничества в гуманитарной сфере, укреплению многовековой дружбы между народами России и Украины на принципах взаимного уважения и добрососедства», - говорится в приветствии Д.МЕДВЕДЕВА.

«Нынешний форум - хороший повод для встречи и плодотворного общения единомышленников из разных стран мира. На гостеприимной крымской земле собрались почитатели русской словесности, чтобы засвидетельствовать её значение в мировой культуре», - отметил со своей стороны В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Украина заботится об обеспечении защиты и развития языков и культур всех этносов, которые проживают в стране. «В этом - залог общего согласия и демократического продвижения Украины», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Приветствие участникам фестиваля направил также патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ. «Форум, посвященный изучению русского языка и литературы, сохранению богатого духовного и культурного наследия исторической Руси, будет немало способствовать дальнейшему укреплению связей между нашими братскими народами», - отметил он.

Фестиваль «Великое русское слово» открывается в Крыму ежегодно 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, и продолжается до 12 июня - Дня России. Форум проводится для укрепления позиций русского языка, развития русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

В рамках фестиваля политики, журналисты, политологи, историки и филологи из стран СНГ примут участие в общественном украино-российском форуме "Взаимодействие - 2011", а также международных конференциях "Русская культура в современном мире" и "Русский язык в поликультурном мире".

В городах Крыма состоятся концерты, пушкинские, гоголевские и кирилло-мефодиевские чтения, фестиваль детского творчества "Русский сувенир", фестиваль народного творчества "Играй гармонь", праздник русской книги.