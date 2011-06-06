В Донецкой области из-за вспышки холеры проверено 360 объектов

В Донецкой области, и в частности на Азовском побережье, в связи со вспышкой холеры в Мариуполе, врачи санитарно-эпидемиологической станции проверили более 360 объектов повышенного эпидриска, и на 163 - выявили санитарные нарушения и составили протоколы.

Об этом сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической станции Донецкой области.

В СЭС напомнили, что на всем побережье Азовского моря, где запрещены лов рыбы и купание до улучшения эпидситуации, с 04.06.2011 г. совместным постановлением главного госсанврача и главного госинспектора ветеринарной медицины Донецкой области на рынках и во всех предприятиях оптовой и розничной торговли временно запрещена реализация рыбы сырой, вяленой, копченой, выловленной в акватории Азовского моря и в реке Кальмиус возле г. Мариуполя.

По результатам проверок объектов повышенного эпидриска СЭС было наложено 17 финансовых санкций, приостановлена эксплуатация 21 объекта, на 14 объектах - ограничен ассортимент продукции, снято с реализации около 480 кг пищевых продуктов, отстранены от работы 38 работников.

Кроме того, эпидемиологи констатировали, что на санитарно-бактериологические показатели и холеру было отобрано 2124 образцов питьевой воды, морской воды и воды открытых водоемов, пищевых продуктов, в том числе рыбы и морепродуктов. По результатам исследований были выделены холероподобный вибрион в воде открытых водоемов, морских и сточной воде, пробах рыбы.

В настоящее время в регионе проводится очистка и дезинфекция ливневых дренажных канав, выявление и тампонирование несанкционированных сбросов в ливневую канализацию.

В Мариуполе продолжает работать комиссия Минздрава Украины, областных органов здравоохранения и санэпидслужбы. Проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается, заключено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первые случаи заболевания холерой в Мариуполе были зарегистрированы 29 мая 2011 года. По состоянию на 7.00 6 июня в инфекционном отделении Мариупольской городской больницы №4 уже подтверждено заболевание холерой у 14 человек. Течение заболевания – средней степени тяжести.