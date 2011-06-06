На дне водоема в заваренной бочке обнаружили труп мужчины

В Запорожской области на дне водоема в заваренной бочке обнаружен труп мужчины.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, труп мужчины, личность которого пока не установлена, был обнаружен в минувшие выходные в ставке на территории села Новоивановка Ореховского района Запорожской области.

«Мужчины – владельцы ставка - во время рыбалки обнаружили на дне водоема 200-литровую металлическую бочку. Емкость подняли на берег и вскрыли. Внутри оказалась еще одна бочка, в которой и был обнаружен труп», - сообщили в милиции.

На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство». Ведется следствие.