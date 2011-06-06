Милиция поймала за руку еще одного экс-чиновника КГГА

В Киеве разоблачен бывший начальник одного из управлений горгосадминистрации, который на основании фиктивных актов выполненных работ по разработке проектной документации для строительства илосжигательного завода перечислил на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью 5,6 млн. грн., чем нанес убытки бюджету города на указанную сумму.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 cт. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.