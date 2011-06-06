На инвентаризацию защитных сооружений ГО нужно более 1 млн. грн.

В Хмельницкой области на инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны нужно более 1 млн. грн., в том числе на сооружения государственной формы собственности - 400 тыс. гривен, коммунальной - 450-500 тыс. гривен, частной - 100-150 тыс. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорилось на заседании областной комиссии по технической инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны.

На 25 мая этого года заключено 211 соглашений с БТИ на проведение технической инвентаризации защитных сооружений (18%) и проинвентаризировано 117 защитных сооружений с 1163 учтенных (10%), из них 53 (5%) государственной собственности, 34 (3%) коммунальной формы собственности и 30 (3%) частной.

При корректировке местных бюджетов на 2011 год предусмотрено выделение средств на проведение технической инвентаризации защитных сооружений коммунальной формы собственности: в Каменец-Подольском - 20 тыс. грн, Чемеровецком - 6 тыс. грн, Полонском - 5,3 тыс. грн, Деражнянском - 3 тыс. грн, Хмельницком - 3 тыс. грн, Новоушицком - 5,2 тыс. грн, Шепетовском - 5 тыс. грн. районах.