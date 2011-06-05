30 лет назад был обнаружен СПИД

Первые случаи заболевания, которое стало известно как синдром приобретённого иммуного дефицита (СПИД), впервые были зарегистрированы 30 лет назад в Калифорнии.

5 июня 1981 года американский Центр по контролю и профилактике болезней сделал сообщение о случаях пневмоцистной пневмонии в сочетании с саркомой у мужчин, практиковавших гомосексуальные сношения.

По данным ООН, с 1981 года от СПИДа погибло 30 млн человек в мире, и примерно такое же число людей сейчас инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как сообщается в докладе ООН, обнародованном на прошлой неделе, во многих странах число инфицированных сокращается, однако миллионы больных СПИДом не получают лекарств, которые им необходимы.