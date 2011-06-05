В Херсонской области состоится акция «Иди по лесу!»

В Херсонской области сегодня по случаю Всемирного дня охраны окружающей среды пройдет акция «Иди по лесу!».

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы акции, в программе мероприятия - выездная пресс-конференция, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды, изготовление кукол-мотанок, флэш-моб «Еда без костра», чайная церемония на траве, мастер-классы йоги, каратэ и капоэйры (бразильское национальное боевое искусство, которое совмещает в себе элементы танца, акробатики, игры), лесные игры, съемки экологических видеороликов и аукцион за право дать дереву свое имя. Также участники акции планируют провести «решительную борьбу» с мусором в лесу.

Ведущие мероприятия – известна херсонская команда КВН «Я валяюсь».

Как известно, 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды (World Environment Day). Этот праздник является для Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. Праздник был основан согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды.