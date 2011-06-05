В больнице Мариуполя находятся 13 больных холерой

По состоянию на сегодняшнее утро в инфекционном отделении городской больницы № 4 Мариуполя Донецкой области подтверждено заболевание 13 человек холерой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, течение болезни – средней степени тяжести. Специалистами городской СЭС осуществляются комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проводится активное выявление больных острыми кишечными инфекциями и расстройствами желудка.

В МЧС также напомнили, что вчера в Мариуполе было зарегистрировано еще пять частных случаев заболевания людей холерой.

Как сообщал УНИАН, по данным эпидемиологического расследования, заражение больных произошло преимущественно при обработке свежевыловленной рыбы в местах несанкционированного сброса сточных вод в неканализированной части Мариуполя или при употреблении изготовленных из нее блюд дома в условиях нарушений санитарно-гигиенических требований и технологии приготовления.

С целью локализации и ликвидации очага холеры осуществляются: бактериологическое обследование контактных с больными в широких пределах очага, экстренная антибиотикопрофилактика, ежедневно проводятся заседания городских, районных чрезвычайных противоэпидемических комиссий, городского и областного штаба; проводится очистка и дезинфекция ливневых дренажных канав, выявление и тампонирование несанкционированных сбросов в ливневую канализацию; усилено патрулирование органами МВД на пляжах для предотвращения купания; издано постановление главного госсанврача Мариуполя о запрете любительской ловли рыбы и купания на реках Кальчик и Кальмиус.

Кроме того, для исследования на санитарно-бактериологические показатели и холеру отобрано больше 1,5 тыс. образцов из объектов окружающей среды. Исследования продолжаются.

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