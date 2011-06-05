Янукович поблагодарил всех Шевченковских лауреатов

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко за полвека своего существования стала символом художественного совершенства и гражданской чести.

Это подчеркнул в своем поздравлении участникам и организаторам торжеств по случаю 50-летия основания Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«Сердечно поздравляю вас с замечательным событием – 50-летием со дня основания высшего литературно-художественного отличия – Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», - отметил Президент Украины.

Он подчеркнул: «Эта авторитетная государственная премия на протяжении полвека своего существования стала символом художественного совершенства, гражданской чести, творческой новизны, важным фактором культурного, интеллектуального развития общества».

«В преддверие славной годовщины независимости выражаю слова искренней благодарности всем Шевченковским лауреатам, всем нашим достойникам, которые своим новаторским трудом подносят Украину к духовным человеческим вершинам, к осознанию моральной ответственности нашей элиты за судьбу страны», - отметил глав государства.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что «нам еще многое предстоит сделать для дальнейшего утверждения престижности этой награды, авторитетности национального художественно-творческого слова». Он выразил убеждение, что «вскоре появятся новые яркие имена, выдающиеся достижения, которые станут весомым вкладом как в украинскую, так и в целом в мировую культуру, будут служить проявлением современных духовных потребностей народа».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал всем крепкого здоровья, добра, благополучия и веры в свои силы.