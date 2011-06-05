Украина и Молдова ввели "зеленый коридор" для провоза через границу плодоовощной продукции. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в Таможенной службе Молдовы, договоренность зафиксирована в подписанной таможенными ведомствами двух стран декларации о провозе в приоритетном порядке через таможенную границу плодоовощной продукции.

Предполагается, что документ позволит упростить выполнение таможенных процедур в отношении фруктов и овощей, выращенных в Молдове и Украине, создать благоприятные условия для прохождения их через границу в льготном режиме для активизации торговли.