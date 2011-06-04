Тигипко: Украина может оказаться в преддефолтном состоянии

Украина может оказаться в "преддефолтном состоянии" в случае разрыва сотрудничества с Международным валютным фондом, не исключает вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

"Уход Международного валютного фонда сразу понижает рейтинги страны, наши займы, которые мы должны будем обслуживать, потому что у нас за последние три года существенными темпами очень сильно вырос внешний долг. Мы должны их будем обслуживать, наши займы сразу подорожают", - сказал С.Тигипко вечером в эфире телеканала "Интер".

"Более того, я могу вам сказать, что мы можем прийти из-за одного-двух займов к ситуации, когда мы будем находиться в преддефолтной ситуации. И вот тогда начинается та ситуация, та, что с Грецией", - добавил вице-премьер.

Он также отметил, что сейчас деньги МВФ не тратятся, они идут в валютные резервы страны. "Деньги от Международного валютного фонда сегодня поступают в валютные резервы, и там накапливаются, они не тратятся сегодня правительством, ни одной гривны к нам не попадет из этих займов", - сказал Тигипко.