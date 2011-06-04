Бывшее руководство Госкомрезерва обвиняется в хищении 22,4 млн. грн. государственных средств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

В частности, в ходе следствия установлено, что на протяжении 2009 года бывшие руководители Государственного комитета Украины материального резерва незаконно перечислили со счета ведомства на счета частных предприятий 22,4 млн. грн. за зерно пшеницы и рожь. Однако фактически зерно на склады системы государственного резерва не поступало. Незаконно полученные средства обвиняемые использовали на приобретение недвижимости и автотранспортных средств, отметили в ГНА.

По данным налоговой, восемь обвиняемых уже закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Для утверждения обвинительного заключения и направления по подсудности Следственное управление налоговой милиции передало его в Генеральную прокуратуру Украины.

За хищение государственных средств, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и служебную подделку обвиняемым угрожает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавили в пресс-службе ГНА Украины.