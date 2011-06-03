Жители Кирнасовки хотят, чтоб в их поселке ввели чрезвычайное положение

Кирнасовский поселковый совет создал «отряды народной самообороны» и обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ввести в поселке чрезвычайное положение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ).

Причиной для введения чрезвычайного положения называется «угроза усиления конфликта между владельцами акций Кирсановского сахарного завода и крестьянами, а также угроза техногенной катастрофы в поселке, которая произойдет в случае реализации намерения владельцев акций разобрать завод на металлолом».

В частности, председатель Винницкой областной организации профсоюза «Трудящиеся» Игорь ПОПЕНКО заявил: «Вся инфраструктура жизнедеятельности поселка – системы водоснабжения и водоотвода – находятся на балансе завода. И если завод порежут на металлолом, в селе неминуемая техногенная катастрофа. Поэтому жители села и профсоюз создали народные дружины и охраняют завод».

«В обращении к Президенту общества поселка говорится, что обстоятельства, сложившиеся в поселке, прямо отвечают условиям, по которым может быть введено чрезвычайное положение, вплоть до введения войск. Это, в соответствии со ст. 4 Закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения», - «возникновение особо тяжких чрезвычайных ситуаций техногенного характера», «разрушения особо важных объектов жизнеобеспечения», «блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей, что угрожает безопасности граждан», - отмечается в сообщении.

Также крестьяне обратились к Генеральной прокуратуре с просьбой расследовать законность завладения акциями общества и вопросы законности приобретения корпоративных прав ОАО «Кирнасовский сахарный завод», а в Верховную Раду – с требованием создать соответствующую следственную комиссию.

«Активная гражданская позиция крестьян и профсоюзов уже дала первые результаты. Руководство ОГА пообещало остановить беззаконие. Но люди верят, что только вмешательство Президента – гаранта Конституции – сможет гарантировать соблюдение законности и предотвратить катастрофу. Крестьяне ожидают проверку законности приобретения акций завода, а также наведение правопорядка», - заявляет заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО.

Как сообщалось, 19 мая на территории Кирнасовского сахарного завода Тульчинского района Винницкой области возник конфликту между работниками предприятия из числа местных жителей и прибывшими на завод лицами в сопровождении представителя от ООО, которому был продан имущественный комплекс завода. Во время конфликта умер мужчина. Также, по данным милиции, за медицинской помощью в Тульчинскую районную больницу после силового противостояния на заводе обратились 15 граждан, из которых 6 были госпитализированы.

Профсоюз «Трудящиеся» входит в состав НФПУ и, кроме проблем Кирнасовского сахарного завода, занимается в Винницкой области похожими вопросами на Красносельском и Турбовском сахарных заводах.