Во Дворце ”Украина” во время концерта Кобзона возник пожар (обновлено)
21:12, 18 июня 2007Общество
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На место выехали 20 пожарных расчётов
|Иосиф КОБЗОН
Как сообщил «5-й канал», концерт перервался, зрители покидают здание.
В то же время телеканал не сообщает об объеме пожара и причине его возникновения.
Как сообщили УНИАН в дежурной части МЧС, пожар на сцене во дворце искусств “Украина” начался в 21.05. Огонь охватил 25 кв. метров декораций.
Все присутствовавшие в зале во время концерта были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работает 20 пожарных расчётов.
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