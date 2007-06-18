Во Дворце ”Украина” во время концерта Кобзона возник пожар (обновлено)

В Национальном дворце искусств "Украина" во время концерта российского певца Иосифа КОБЗОНА возник пожар.

Как сообщил «5-й канал», концерт перервался, зрители покидают здание.

В то же время телеканал не сообщает об объеме пожара и причине его возникновения.

Как сообщили УНИАН в дежурной части МЧС, пожар на сцене во дворце искусств “Украина” начался в 21.05. Огонь охватил 25 кв. метров декораций.

Все присутствовавшие в зале во время концерта были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работает 20 пожарных расчётов.