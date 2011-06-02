Должностные лица Чернобыльской АЭС воровали радиоактивные трубы

Вступил в силу приговор Славутского городского суда Киевской области в отношении трех служебных лиц государственного предприятия «Чернобыльская АЭС», обвиняемых в хищении радиоактивных материалов.

Злоупотребляя служебным положением, должностные лица организовали вывоз с территории промышленной площадки объекта «Укрытие» 24 тонн радиоактивно загрязненных труб из медно-никелевого сплава, сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Киевской области.

В начале 2010 года по материалам Службы безопасности Украины следователи Припятской специальной прокуратуры Киевской области по факту хищения металлопродукции возбудили уголовное дело.

В ходе следствия было установлено, что вывоз опасного груза с территории режимного объекта «Укрытие» должностные лица осуществили по поддельным пропускным документам.

Стоимость похищенных труб составляет более 1 миллиона гривен. Согласно заключению радиологической экспертизы, что изъятые у злоумышленников медно-никелевые трубы являются радиоактивными материалами. Загрязненные трубы возвращены на пункт хранения радиоактивных отходов.

Приговором суда три должностных лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 2 ст. 262 (хищение радиоактивных материалов) Уголовного кодекса Украины, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.