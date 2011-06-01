Азаров: сезон детского отдыха начался организованно
21:47, 01 июня 2011Общество
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Премьер побывал в школе-интернате
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что сезон детского отдыха в Украине начался организованно и в срок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге после посещения Трипольской специализированной общеобразовательной школы-интерната (Киевская область).
«Отдых начался организованно, и все те пришкольные лагеря и лагеря отдыха начали работать в срок, нормально и организованно», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.
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