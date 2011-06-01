Дочь зам Табачника установила рекорд по выигрышам на олимпиадах

Всеукраинскую олимпиаду по русскому языку, которую своим решением возобновил министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК в прошлом году, выиграла дочь его заместителя Евгения СУЛИМЫ Валерия.

Об этом сообщает интернет-издание “Свідомо”.

Кроме этого, она победила еще во всеукраинской олимпиаде по правоведению, выиграла городскую олимпиаду по английскому языку, заняла второе место на городской олимпиаде по украинскому языкк и литературе и победила во Всеукраинском конкурсе ученического творчества, посвященного Шевченковским дням в номинации "История Украины и создание государства".

Как пишет “Свідомо”, такими достижениями не может похвастаться ни один школьник Украины - фамилии среди победителей олимпиад не повторяются. Обычно больше одной Всеукраинской олимпиады не выигрывает никто. Правда, не ясно как Валерия попала на городскую олимпиаду по украинскому языку, минуя районную, замечает сайт.

Теперь девушка гарантированно получит дополнительные 50 баллов при поступлении в высшее учебное заведение, что является значительной "форой" перед остальными поступающими. Правда, неизвестно, будет ли поступать ученица 191-й киевской гимназии в украинский вуз - победителям олимпиады по русскому языку были предоставлены гранты на учебу в России.