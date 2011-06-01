В поджоге офиса Партии регионов обвинили 20-летнего безработного

В Одессе сотрудниками милиции задержан 20-летний безработный, которого подозревают в попытке поджога в январе офиса Партии регионов на улице Прохоровской, 16.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.

В квартире подозреваемого произведен обыск, однако в милиции не сообщают, найдены ли вещественные доказательства, позволяющие установить его причастность к попытке поджога 21 января текущего года партийного офиса.

Как сообщалось, по делу о поджоге местного офиса Партии регионов одесская милиция 27 мая задержала и допросила 32-летнего журналиста Богдана ОСИНСКОГО в качестве свидетеля.

Также нарядом милиции был проведен обыск в квартире Б.ОСИНСКОГО, в ходе которого были изъяты, в частности, персональный компьютер журналиста, диктофон, мобильный телефон, папки с газетами, где хранились публикации.

Комментируя ситуацию с задержанием милицией журналиста, известный одесский общественный деятель Андрей ЮСОВ высказал мнение, что «Богдану ОСИНСКОМУ мстят за его политические взгляды. Он имеет четкую жизненную позицию и не скрывает ее. Обыск на квартире журналиста и его доставка в отделение милиции похожи за месть. Он неоднократно критиковал деятельность местных властей, в первую очередь, мэра Одессы Алексея КОСТУСЕВА».

Справка УНИАН. 21 января 2011 года в Одессе неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в офис городской организации Партии регионов, вследствие чего было разбито оконное стекло. Люди не пострадали. Ответственность за совершенное взяла на себя до сих пор не известная в Одессе организация антиглобалистов.