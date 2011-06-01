Двух украинцев освободили из пиратского плена

Корабль Военно-Морских сил Франции освободил захваченное пиратами судно „Атлас”, на борту которого двое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как информировали в МИД, вчера, 31 мая, в акватории Аравийского моря пираты совершили нападение на судно «Atlas» (флаг Панамы), в состав экипажа которого входят 2 украинцев (всего экипаж состоит из 20 человек, оператор судна – компания с Каймановых островов).

По данным Посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, в результате применения огнестрельного оружия пираты поднялись на палубу судна. В то же время экипажу удалось закрыться в «цитадели» и передать коалиционным военным силам сигнал о нападении.

Коалиционными силами был направлен в район действий корабль ВМС Франции, который освободил захваченное пиратами судно «Atlas».

По имеющейся в МИД информации, судно «Atlas» не пострадало и продолжает свой маршрут.

Дело находится на контроле Департамента Консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в ОАЭ.