В Донецкой области будут судить бывшего работника прокуратуры

В Донецкой области с обвинительным заключением направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего работника прокуратуры, обвиняемого в целом ряде должностных преступлений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, обвиняемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст.364 ч.3 «Злоупотребление служебным положением», ст.190 ч.2 и ч.3 «Мошенничество», ст.27 ч.2 и ст.369 ч.2 «Подстрекательство к даче взятки», ст.358 ч.2 «Подделка документов» Уголовного кодекса Украины.

Так, следствием было установлено, что в течение года обвиняемый, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений, путем обмана (под предлогом передачи денег судьям в качестве взятки), подстрекая граждан к даче взятки должностным лицам, неоднократно завладевал чужим имуществом - денежными средствами на общую сумму 22 тыс. долларов и 108, 1 тыс. грн). При этом бывший сотрудник правоохранительных органов совершал подделку и сбыт документов. Во время следствия выявлено 10 фальшивых постановлений, 8 решений и 3 исполнительных листа.

Суд рассмотрит дело по существу.