В Мариуполе подтвердили четвертый случай заболевания холерой

Сегодня в Мариуполе подтвержден четвертый случай заболевания холерой у госпитализированного пациента. Состояние больного медики оценивают как средней тяжести, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как говорится в сообщении, главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО вместе с главным государственным санитарным врачом города Георгием ГУСАКОВЫМ совершили обход инфекционного госпиталя, в котором находятся больные холерой. Пациенты своевременно и в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь.

Состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии Донецкой ОГА и совещание в городской СЭС Мариуполя. Председатель Госсанэпидслужбы поручил втрое увеличить объемы лабораторного контроля объектов внешней среды с целью выявления возбудителя холеры.

В Мариуполь прибыли опытные специалисты из Симферополя и Николаева для предоставления практической помощи.

Члены городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии Мариуполя тщательным образом проверяют соблюдение всех необходимых противоэпидемических мер.

Сегодня запланировано заседание Городского штаба по локализации очага холеры, которое будет проходить с участием представителей Минздрава, мэра города, руководителей служб и ведомств, правоохранительных органов и на котором будут проанализированы результаты выполненной работы.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Мариуполе были госпитализированы 4 человека с подозрением на холеру. По предварительным данным, источником заражения людей стала выловленная местными рыбаками рыба (бычки) и морская вода.

Министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, который прибыл в Мариуполь 30 мая, заверил, что ситуация со вспышкой холеры в городе под контролем.