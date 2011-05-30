В Полтаве аттестат об окончании средней школы получил 43-летний мужчина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в исправительной колонии № 64

По их данным, мужчина окончил вечернюю школу, которая работает при колонии. Всего в колонии двенадцатый класс в этом году закончили 24 заключенных.

«Заключенные охотно занимаются, не пропускают занятий. Учителям за такую роботу доплачивают 20% к зарплате. Школа полностью обеспечена учебниками. Сегодня в колонии учатся в школе почти 200 заключенных», - сказали в колонии.