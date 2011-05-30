Украинский режиссер, победившая в Каннах, не может вернуться домой

Украинский режиссер Марина Врода, которая победила на Каннском фестивале, не может вернуться на Родину.

Режиссер потеряла во Франции паспорт и теперь восстанавливает документы.

М.Врода сообщила, что в первых числах июня планирует быть дома. Кроме проблем с документами, она улаживает документальные формальности с французскими продюсерами, которые пока не дали согласия на показ ее картины в Украине. Она очень надеется, что сможет продемонстрировать свою работу землякам и украинским критикам. Кроме этого, режиссеру уже предложили привезти картину на российский «Кинотавр».

Напомним, 29-летняя М.Врода получила «Золотую пальмовую ветвь» в конкурсе короткометражного кино, презентовав на Лазурном берегу свою пятую режиссерскую работу – ленту «Кросс». Короткометражка была выбрана каннским жюри из девяти картин. В 15-минутном фильме идет речь о школьниках, которые бегут в лесу кросс. Бегущие подростки – это метафора в сторону Украины и всего мира.

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