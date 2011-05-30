На Волыни обнаружили неизвестное науке захоронение

На Волыни археологи обнаружили до сих пор неизвестное науке захоронение, возможно, времен Киевской Руси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП "Волинські старожитності".

Как отмечено в сообщении, кладбище обнаружено на территории Шацкого жилищно-коммунального хозяйства, неподалеку от Шацкого городища - летописного Рай-города. В раскопе размерами 3 на 4 м обнаружено 16 целых и разрушенных захоронений.

«Этот могильник древний, до сих пор неизвестный науке, Шацким кладбищем, возможно, еще времен Киевской Руси. В слое и в заполнениях некоторых захоронений обнаружена керамика Х-ХІІІ в. Большинство могил перекрывали друг друга, разрушая предыдущую, поэтому в раскопе найдено большое количество человеческих костей, отдельно залегающие, поврежденные черепа. Шацкая экспедиция будет продолжать свою работу на протяжении всего сезона», - идет речь в сообщении.

Кроме того, недавно Шацкой экспедицией ГП "Волинські старожитності" исследовані три кургана на могильнике возле с. Островье Шацкого района и один курган на могильнике возле с. Сгораны Любомльского района. Все курганы оказались без могил. Такие захоронения известны как кенотафы - построенные в честь погибших на чужбине, отмечают археологи.