В Донецке убит казачий атаман

В Донецке убит войсковой атаман Международного Казачьего Союза «Всевеликое Войско Донское», казачий генерал-лейтенант Олег Постолаки, а его помощник, подозреваемый в преступлении, задержан.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Донецкого городского отдела милиции Ольга ПОЧКАЛОВА.

По ее словам, 28 мая в 10.00 в Куйбышевский райотдел милиции обратилась жительница Донецка по поводу пропажи ее мужа О.Постолаки, который 27 мая около полудня уехал в офис Донского казачества и не вернулся, на телефонные звонки не отвечал.

О.ПОЧКАЛОВА сообщила, что по заявлению суда в офис выехали сотрудники милиции во главе с руководством Куйбышевского райотдела милиции. При осмотре офиса, несмотря на внешний порядок, милиция обнаружила следы возможного преступления – была замыта кровь на полу и найдено входящее отверстие от пули в стене, что послужило поводом для предположения о совершении здесь тяжкого преступления.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей, уже через 40 минут был обнаружен автомобиль Chevrolet Cruze, принадлежащий хозяину - 51-летнему О.Постолаки, в багажнике которого находился его труп с тремя пулевыми ранениями.

На место происшествия выехали руководители городского и областного управления милиции, и вскоре в результате оперативно-розыскных действий милицией был установлен подозреваемый – 55-летний, ранее не судимый, бывший помощник атамана, который скрылся с места преступления.

«По мере обнаружения местонахождения подозреваемого было принято решение о штурме его квартиры, поскольку он мог оказать сопротивление, взять заложников. Поэтому его задерживали вместе с бойцами «Беркута», - объяснила О.ПОЧКАЛОВА.

У подозреваемого в квартире был изъят пистолет ТТ, из которого предположительно и были сделаны смертельные выстрелы, а также ключи от машины убитого.

После восстановления картины преступления стало известно, что в 14.00 27 мая, находясь в офисе вдвоем, атаман и его помощник поссорились. Помощник стал предъявлять атаману претензии по поводу невыплаченной зарплаты в размере около 40 тыс. грн., затем началась ссора, которая переросла в убийство. Помощник воспользовался пистолетом ТТ, который хранился у него незаконно, и трижды выстрелил в атамана: два выстрела пришлись в голову, а один – в спину.

«Затем, уже под покровом ночи, помощник погрузил тело атамана в багажник автомобиля, предварительно связав и поместив его в мешок. Также злоумышленником уже была выкопана яма недалеко от собственного дома, но закопать труп он не успел, его задержала милиция», - констатировала О.ПОЧКАЛОВА.

Причины и обстоятельства преступления в настоящее время выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».