Июньский раунд переговоров о ЗСТ с Евросоюзом будет последним?

Председатель правления Центра политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО считает, что июньский раунд переговоров о зоне свободной торговли с Евросоюзом будет последним перед подписанием соглашения.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН относительно переговоров на эту тему.

«Переговоры о зоне свободной торговли в настоящий момент, действительно, выходят на финишную прямую. Думаю, что после этого раунда уже можно будет делать прогнозы, когда именно может состояться окончательный компромисс и подписание соглашения, сможем ли мы это сделать уже в текущем году», - отметил эксперт.

Говоря о переговорах, которые планирует провести первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ с еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ в Брюсселе 31 мая, В.ФЕСЕНКО отметил, что этот визит является признаком того, что «в настоящий момент, в текущем режиме, не ожидая очередного раунда переговоров, на высоком политическом уровне пытаются преодолеть те препятствия, которые в сейчас существуют в переговорном процессе».

По мнению эксперта, во время переговоров 31 мая будут обсуждаться, кроме вопросов непосредственно торговли, вопросы тарифной политики, согласование позиций Европы и Украины в сфере энергетики и либерализации визового режима.

По его мнению, на повестке дня будут стоять также вопросы визового режима с Евросоюзом.

Эксперт напомнил об инициативах министров иностранных дел ЕС относительно возобновления паспортного режима в странах Шенгенской зоны в связи с миграциями беженцев после революции в Тунисе и войны в Ливии, которая может усложнить переговорный процесс. «К сожалению, эта проблема напрямую касается и нас. Вы знаете, что Украина имеет определенные предварительные договоренности с ЕС, мы работаем над реализацией дорожной карты относительно предоставления Украине более либерального визового режима, а возможно, в перспективе, и отмены его, - отметил В.ФЕСЕНКО. - Будем надеяться, что этот визит будет результативным как элемент чартерной дипломатии перед официальными переговорами в июне».

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ 31 мая в Брюсселе проведет переговоры с еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ по подготовке соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Евросоюзом.

Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2011 года.

16-й раунд переговоров прошел 8 апреля т.г. в Брюсселе.

Очередной раунд переговоров планируется провести в июне в Киеве.