В Мариуполе обнаружили холеру

В воскресенье в Мариуполе Донецкой области госпитализированы трое больных холерой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госсанэпидемслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, специалисты санэпидемслужбы выделили холероподобный вибрион О1, биовар Эль-Тор и серовар Огава.

Состояние больных расценивается как удовлетворительное и не вызывает обеспокоенности у медиков.

По поручению Главного государственного санитарного врача Украины Сергея РЫЖЕНКО в Мариуполе проведено заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии, на которой разработан план локализации и ликвидации очага, а также создан оперативный штаб.

В данный момент специалисты проводят обследование тех, кто был в контакте с больными, и отбирают пробы с объектов окружающей среды.

Как заверил С.РЫЖЕНКО, все пляжи в Мариуполе будут тщательным образом проверены, а обнаруженные после лабораторных исследований опасные места отдыха будет закрыто.

В Донецкую область уже выехали специалисты Министерства здравоохранения Украины, чтобы на месте разобраться с ситуацией и не допустить возникновения новых вспышек опасной болезни.