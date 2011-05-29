НБУ обещает сделать гривню более привлекательной, чем валюта

Украинская экономика остро нуждается в полномасштабном повышении финансовой грамотности населения, чтобы люди не так много внимания уделяли валютному курсу.

Такое мнение высказала директор Генерального департамента кредитно-денежной политики НБУ Елена Щербакова во время заседания Финансового пресс-клуба на тему «Валютное регулирование: угрозы реальные и мнимые», который провела «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина».

По мнению представителя НБУ, одним из приоритетов при повышении финансовой грамотности украинцев должно быть донесение до граждан мысли о важности использования в повседневной жизни национальной денежной единицы.

По словам Е.Щербаковой, Нацбанк всячески будет способствовать более активному развитию, в частности, фондового рынка, чтобы население само туда инвестировало свои средства, а не в иностранные валюты и валютные депозиты.

«Вся доходность поднимается на фондовом рынке», — подчеркнула представительница НБУ.